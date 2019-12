Sporting de Braga procura jackpot europeu

O Sp. Braga, já qualificado para os 16 avos de final da Liga Europa, tem frente ao Slovan Bratislava (quinta-feira, 20h00) soberana oportunidade de acrescentar brilho financeiro e prestígio ao percurso europeu nesta temporada, além de poder garantir vantagem na próxima ronda. Depois da surpreendente derrota com o Aves, último classificado da Liga, os comandados de Sá Pinto ambicionam reencontrar-se com os triunfos.A nível financeiro, o líder da SAD bracarense, António Salvador, quer amealhar o milhão de euros destinado ao vencedor do grupo, além dos 570 mil euros pelo triunfo, que vão reforçar o bolo de 8,361 milhões já garantido.O prestígio bracarense mede-se na sequência de 12 jogos consecutivos sem perder na Europa, o que pode conceder vantagem no sorteio dos 16 avos de final.A liderança do grupo vai definir como rivais os segundos classificados apurados da Liga Europa, assim como uma das quatro piores equipas vindas da Champions, além de arrancar a jornada europeia fora de portas, sendo o jogo da 2ª mão na Pedreira, o que agradará a Sá Pinto.O Sp. Braga preparou o derradeiro encontro do Grupo K da Liga Europa com o plantel de Sá Pinto praticamente todo disponível. As exceções continuam a ser Wallace, Claudemir e Hassan, que mantêm na fase de recuperação das respetivas lesões.Depois da derrota na Vila das Aves, Sá Pinto poderá fazer algumas alterações no onze titular, tendo ficado desagradado com a exibição dos jogadores no desaire para a Liga.