Sporting de Braga quer fazer história

Zorya é o adversário desta quinta-feira, em jogo da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Por Secundino Cunha | 02:50

Sendo certo que o Sp. Braga nunca ganhou a uma equipa ucraniana, também é verdade que até à época passada nunca tinha vencido uma equipa alemã. Assim, tal como na edição anterior da Liga Europa conseguiu superar o Hoffenheim, Abel Ferreira espera agora realizar nova proeza e eliminar os ucranianos do FC Zorya, nesta terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da segunda mais importante prova da UEFA.



O jogo da primeira mão está marcado para esta quinta-feira, às 19h30 (hora portuguesa), e realiza-se no Estádio Slavutich Arena, em Zaporizhzhya. Trata-se de casa emprestada desde 2014 ao antigo campeão da URSS, devido à guerra civil ucraniana. O Zorya é originário da cidade de Luhansk, um dos palcos do conflito que teima em manter-se na zona sudeste desta antiga república soviética.



"Temos essa ambição de fazer história, na certeza de que o objetivo fundamental é, nos dois jogos, passar a eliminatória e aceder ao play-off. Entramos em todos os jogos para vencer e é o que vamos tentar fazer aqui na Ucrânia", disse esta quarta-feira o técnico Abel Ferreira.