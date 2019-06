Sporting de Braga quer ganhar títulos já esta época

Eduardo, veterano guarda-redes internacional; André Horta, ex-Los Angeles FC; Vítor Tormena, central que na época passada jogou em Portimão; e Diogo Viana, ex-Belenenses, foram as quatro caras novas que esta terça-feira subiram aos relvados da Academia Bracarense para o início da temporada 2019/2020.Com objetivos bem definidos (atingir a fase de grupos da Liga Europa, ficar nos quatro primeiros lugares da Liga, chegar à final da Taça de Portugal e à final four da Taça da Liga), o clube arsenalista pode anunciar ainda "um ou dois reforços", sendo certa a saída de Marcelo Goiano para os turcos do Sivasspor."Até ao fecho do mercado, nunca se pode dizer que o plantel está totalmente fechado, mas o essencial está definido e penso que temos condições para realizar uma excelente temporada, que queremos ainda melhor do que a que agora terminou", disse aoAntónio Salvador.O presidente dos Guerreiros considera "fundamental" o acesso à fase de grupos da Liga Europa e lembra a importância de marcar presença na final four da Taça de Liga, que este ano se realiza pela última vez em Braga. De resto, António Salvador diz esperar que esta época traga "melhores arbitragens, porque o que aconteceu na temporada passada foi mau demais para ser verdade".É o regresso de uma lenda. É assim que está a ser encarada pelos adeptos do Sp. Braga a inclusão de Eduardo no plantel arsenalista para a próxima temporada.O veterano guarda-redes de 36 anos, que já vestiu as camisolas do Benfica e da seleção nacional, defendia a baliza do Braga quando os guerreiros conseguiram o 2º lugar na Liga, em 2010. "Venho para ajudar o clube. Foi o presidente que me convidou e é com orgulho que volto à casa onde me formei como homem e jogador", disse Eduardo ao site do clube.