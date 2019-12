Sporting de Braga sobe a sexto na Liga

O Sp. Braga subiu ao sexto lugar da Liga, depois de ontem ter vencido em casa o Rio Ave (2-0) num jogo bem interessante. A equipa de Vila do Conde até criou a primeira oportunidade de golo, com Bruno Viana a desviar o remate de Bruno Moreira, mas depois disso os arsenalistas tomaram conta do jogo.Kieszek ainda negou a vantagem a Ricardo Horta com uma estupenda intervenção, mas pouco antes do intervalo Paulinho fez mesmo o 1-0, correspondendo a uma assistência de Fransérgio.No segundo tempo o Rio Ave reagiu e Taremi e Bruno Moreira perderam o empate antes de Ricardo Horta fechar o jogo com o segundo golo bracarense, a passe de Rui Fonte.