Sporting de Braga supera Portimonense rumo aos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Sporting de Braga bateu este sábado o Portimonense, no Algarve, por 4-1, em jogo marcado pelo 'bis' de Ricardo Horta no arranque da segunda parte, e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol.

Um 'golaço' de Álvaro Djaló, aos 13 minutos, abriu o caminho do triunfo para os bracarenses, que há três semanas já tinham goleado (6-1) os algarvios em casa para a I Liga, o internacional português 'resolveu' a eliminatória com dois golos de rajada, aos 47 e 50, e Rony Lopes assinou o 4-0, aos 76, com Filipe Relvas a reduzir a diferença, aos 83.

O Sporting de Braga, finalista vencido da última edição da Taça (derrotado pelo FC Porto), começou melhor, apesar da ausência de alguns habituais titulares, poupados por Artur Jorge, empurrando os algarvios para o seu terço defensivo.

Mais incisiva a meio-campo, a equipa minhota conseguiu estabelecer o domínio na fase inicial, perante um Portimonense amorfo, e Abel Ruiz, que já tinha ameaçado aos três minutos, tentou um 'chapéu' que ficou curto perante Vinicius Silvestre, aos 11.

O período de ascendente dos bracarenses teve expressão no marcador aos 13 minutos, num momento de 'magia' de Álvaro Djaló, com um remate de fora da área em arco ao ângulo superior esquerdo da baliza algarvia, sem hipóteses para o guardião rival.

A equipa de Braga manteve a superioridade nos minutos seguintes, sem criar grandes ocasiões, e o Portimonense só começou a quebrar a sua passividade a partir da meia hora.

Nessa fase, foi o jovem guardião checo Lukas Hornicek, aproveitando a oportunidade concedida por Artur Jorge, a evidenciar-se com três defesas muito importantes, travando as intenções de Sylvester Jasper (32 e 45+1) e Ronie Carrillo (45).

O Portimonense foi para o intervalo a justificar a igualdade, mas entrou a 'dormir' na segunda parte e, à semelhança do que se tinha passado no jogo de Braga, sofreu dois golos num curto espaço de tempo.

Ricardo Horta beneficiou de um ressalto feliz em Alemão para alcançar o 2-0, aos 47 minutos, e, após passe de Pizzi, rematou sem marcação dentro da área para o 3-0, aos 50, deixando a eliminatória resolvida.

Paulo Sérgio esgotou as substituições e Midana Cassamá, avançado que tem dado boa resposta nos sub-23 algarvios, estreou-se bem na equipa principal, a criar vários momentos de perigo.

O Sporting de Braga aumentou a vantagem, aos 76 minutos, por Rony Lopes, saído do banco poucos minutos antes, enquanto Filipe Relvas, de cabeça após canto, assinou o 'golo de honra' dos algarvios, aos 83.