Sporting de Braga tira buffet do camarote de Bruno de Carvalho

Clima de tensão entre os presidentes dos clubes no âmbito de acusações sobre dívidas de jogadores.

22:46

O Sporting de Braga vai tirar a comida e as bebidas do camarote onde vão ficar instalados os dirigentes do Sporting, no jogo do próximo sábado, segundo garantiu fonte do clube bracarense co CM/CMTV.

O protocolo da Liga obriga o clube da casa a ceder um camarote ao clube visitante, mas a comida não está incluída. Costuma ser um gesto de simpatia entre os clubes. Desta vez, o clima é completamente diferente, após uma semana marcada pela tensão entre os presidentes e as acusações sobre dívidas de jogadores.

Fonte do clube bracarense garantiu ainda que o clube tinha convidado os dirigentes do Sporting para um jantar antes do jogo, mas está fora de questão esse convívio, porque o ambiente avança para o corte de relações.