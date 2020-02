Sporting de Braga trava antes da ida à Luz

Após sete triunfos noutros tantos jogos, o Sp. Braga de Rúben Amorim foi ontem surpreendido em casa pelo Gil Vicente, antes da difícil deslocação ao Estádio da Luz.

O dérbi minhoto até começou bem para os arsenalistas, que marcaram por Ricardo Horta e Ricardo Esgaio ainda antes da meia hora. O Gil Vicente só aos 40’ criou embaraços e logo com uma expulsão arrancada a Bruno Viana, que travou Naidji quando este seguia isolado para a baliza de Matheus.

Com mais uma unidade, os barcelenses melhoraram no segundo tempo e reentraram no jogo aos 65’ com o primeiro golo do estreante Vítor Carvalho, que tinha sido lançado do banco. A partida ganhou nova dinâmica, com ambas as equipas a procurar o golo, tendo Matheus negado o empate a Lourency pouco antes de Vítor Carvalho bisar e empatar. E Bruno Wilson ainda evitou a reviravolta completa a Lino!