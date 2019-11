Sporting de Braga vai mudar relvado a partir de 3 de dezembro

O Sporting de Braga anunciou esta quarta-feira que vai mudar o relvado do Estádio Municipal de Braga após a receção ao Rio Ave, na segunda-feira, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"Face aos problemas verificados no relvado do Estádio Municipal e na sequência de reuniões mantidas com a RED, empresa responsável pelo seu tratamento, foi decidida uma operação de substituição do mesmo, que se iniciará no dia 03 de dezembro, após o encontro com o Rio Ave", pode ler-se numa nota no sítio do clube.

Segundo os responsáveis bracarenses, essa mudança "permitirá que o tapete se apresente nas melhores condições no seguinte jogo caseiro, a disputar contra o Paços de Ferreira, no fim de semana de 14 e 15 de dezembro".

Para o Sporting de Braga, e perante as "várias possibilidades analisadas, esta é, sem dúvida, a melhor alternativa para que o relvado do Estádio Municipal esteja de acordo com os padrões de exigência do Sporting de Braga e da RED", conclui.