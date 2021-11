Sporting de Braga vence Ludogorets e sobe à liderança do grupo na Liga Europa

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira os búlgaros do Ludogorets por 4-2, em jogo da quarta jornada do grupo F da Liga Europa de futebol, e subiu à liderança do agrupamento.

A jogar em casa, o Sporting de Braga marcou por Al Musrati (25 minutos), Iuri Medeiros (37), Galeno (40) e Mario González (73), enquanto Sotiriou (25) e Plastun (79) apontaram os tentos da equipa búlgara, que está em último no grupo com apenas um ponto.

No outro jogo do grupo F, os dinamarqueses do Midtjylland, terceiros com cinco pontos, venceram na deslocação ao terreno dos sérvios do Estrela Vermelha, por 1-0.