A calculadora deu o resultado que se esperava. O Sporting de Braga fez o que lhe competia, venceu o Malmo por 2-1, só que o Union Berlin, galvanizado, foi à Bélgica ganhar ao Saint-Gilloise por 1-0 e carimbar o acesso ao play-off de acesso à Liga Europa.









Perante esta conjugação de resultados, os arsenalistas vão, pela primeira vez, participar numa eliminatória que pode abrir caminho à Liga Conferência, aquela que é a terceira prova da UEFA.

A primeira parte foi toda da equipa arsenalista. Ao minuto vinte já contava duas claras oportunidades de golo. A primeira, ao minuto 13, por André Castro, e a segunda, ao minuto 19, com Simon Banza, que desviou, de cabeça, após bom cruzamento de Vítor Gomez.









Leia também Penálti aos 68 minutos provoca derrota do Sp. Braga frente ao Union Berlin A concretização do domínio aconteceu ao minuto 36. Dentro da área, Ricardo Horta captou a bola de um ressalto, rematou contra o guarda-redes, voltou a receber a bola e a rematar, fraco, mas para o fundo da baliza. O capitão assinou o primeiro da noite e o seu golo 99 ao serviço do Sp. Braga.

No segundo tempo, a turma sueca entrou com vontade de contrariar o favoritismo do Sp. Braga e conquistou, logo no início, duas claras oportunidades. Mas os arsenalistas não estavam para facilitar e, ao minuto 54, Álvaro Djaló fuzilou a baliza do sueco Dhalin.





A 13 minutos do fim, Sejdiu ainda reduziu para o Malmo, numa jogada bem gizada pelos suecos, em que a parte esquerda da defesa arsenalista foi apanhada em contrapé.





Até ao final, o Sporting de Braga conseguiu segurar a vantagem e, na verdade, até podia ter ampliado o resultado. Ficou na retina o extraordinário remate do mexicano Lainez à barra, com o guarda-redes sueco batido.





Agora, a aposta chama-se Liga Conferência. Ricardo Horta e André Castro disseram no final que é uma prova nova, mas para levar a sério.