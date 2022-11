Sporting de Braga vence Moreirense e está nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Sporting de Braga qualificou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer na receção ao Moreirense por 2-1, em encontro da quarta eliminatória.

Em Braga, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um tento de Ricardo Horta, aos 14 minutos, no 100.º golo ao serviço do clube, mas o Moreirense, líder da II Liga, empatou aos 27, por Platiny, com o mexicano Diego Lainez, aos 88, a garantir o triunfo, que podia ter sido mais folgado, mas André Horta desperdiçou um penálti, aos 90+1.

O Sporting de Braga junta-se a Arouca, FC Porto, Famalicão, Casa Pia, Vitória de Guimarães e Benfica, da I Liga, Académico de Viseu, Nacional, Leixões e BSAD, da II Liga, Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal, da Liga 3, e Rabo de Peixe e Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, no lote de equipas que vão disputar os oitavos de final, cujo sorteio está marcado para segunda-feira, às 11:00.