Sporting de Braga volta a escorregar na Liga

Apesar de impulsionado pelo excelente triunfo alcançado frente ao Wolverhampton para a Liga Europa, o Sp. Braga voltou a escorregar na Liga, ao empatar (2-2) ontem com o Marítimo.Os arsenalistas assumiram maior protagonismo ofensivo desde o início, mas a abordagem era feita de forma lenta e denunciada, o que ia facilitando a tarefa de um Marítimo disciplinado e a apostar nas transições como forma de chegar à baliza de Matheus.E foi assim que à meia hora conquistou uma grande penalidade cometida por Pablo Santos sobre Daizen, tendo o próprio japonês convertido o castigo em vantagem para a sua equipa. O Sp. Braga tentou reagir de imediato, reclamou também um penálti por braço de Bambock - Manuel Oliveira foi alertado pelo VAR e não deu provimento -, mas um primeiro tempo agitado terminaria mesmo com os insulares na frente.Após o intervalo, a equipa de Sá Pinto surgiu ainda mais pressionante e aos 54' teve uma soberana oportunidade para empatar, mas Amir defendeu o penálti - falta de Zainadine sobre Ricardo Horta - apontado por Paulinho. Não marcou aí, fê-lo logo a seguir com a ajuda involuntária de Rúben Ferreira. Aos 70' nova surpresa em Braga, quando uma má saída de Matheus na sequência de um livre permitiu a Bambock recolocar o Marítimo em vantagem. E, logo a seguir, Edgar Costa falhou o terceiro de forma escandalosa. Num ritmo frenético, Paulinho voltou a dar lastro ao Sp. Braga com o 2-2.A pressão acentuou-se - os insulares ficaram com 10 após expulsão de René - e o 3-2 poderia ter surgido em várias ocasiões.