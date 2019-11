Sporting de Silas soma e segue com penálti sem explicação

A mão que embalou o leão. O penálti cometido por Luiz Carlos caiu do céu - o gesto é injustificável - e resgatou o Sporting que se via em grandes dificuldades em Paços de Ferreira. Em noite das bruxas, valeu o doce entregue pelo adversário a uma equipa que foi do 80 ao 8 - o número da figura do costume: Bruno Fernandes fez uma assistência e um golo.Se Ristovski deu nome à única mudança no onze leonino, a verdade é que o arranque da equipa de Silas revelou outras novidades. A começar pelo conforto.O Sporting apostou num ataque móvel - apropriado para Paços - como arma principal, possibilitando sempre linhas de passe e, com isso, tranquilidade no jogo com bola. Dois bonitos desenhos tiveram assinatura final de Luiz Phellype: o primeiro (3’) embateu em André Micael e o segundo (11’) deu golo, após assistência em bandeja de ouro de Bruno Fernandes.As combinações prosseguiram a bom ritmo na primeira meia hora - mas o melhor momento até ao intervalo seria defensivo, com grande transição coletiva a anular um 1x1 de Murilo frente a Ristovski. Os sinais eram positivos. Por pouco tempo, porém.A segunda parte tudo mudou. Pepa reorganizou a equipa e o Paços tomou conta das operações. De tal forma que Renan rapidamente passou a figura principal do encontro. Grandes defesas aos 47, 68 e 73 minutos foram retardando o inevitável.Estava de volta a versão nervosa do Sporting, sem confiança e desconfiado, com traumas de guerra. Por falar em termos bélicos, foi mesmo Tanque a ganhar no ar o lance do empate perante a passividade de toda a defesa de Coates e companhia.Desânimo instalado nos de Alvalade, outra vez no fundo de um poço. Até que alguém deu a mão. Luiz Carlos, sem explicação, fez penálti e Bruno fez o 1-2. Depois de uns sustos - ou não fosse a noite deles -, o final feliz. Leão de novo em quarto, embalado por mão alheia.Silas conta por vitórias os quatro jogos que fez na Liga - são cinco vitórias no total e uma derrota em Alverca. Entrada leonina no jogo e reação dos pacenses após o intervalo.Decisão inexplicável de Luiz Carlos num livre aparentemente inofensivo para a baliza do Paços. Resgatou o Sporting de uma segunda parte, no mínimo, sofrível.O penálti do 1-2 é indiscutível e as restantes questões polémicas nas respetivas áreas foram sempre bem decididas - mandou jogar. O golo de Tanque também é legal - bola no ombro. De resto, demasiadas faltas.O P. Ferreira está de parabéns, se calhar nem merecia perder", disse Silas. "Podíamos ter gerido melhor o jogo", admitiu o técnico leonino.O n.º 8 dos leões voltou a ser decisivo. Uma assistência (a quinta na Liga) e um golo (também são cinco), de penálti, entre muitos passes servidos na habitual bandeja de ouro.– Absolutamente decisivo na segunda parte, com defesas aos 47’, 68’, 73’ e bem no final. No golo pacense, ficou a meio da viagem.– Excelente entrada, acaba por piorar a partir do amarelo aos 44’. Mas exibição positiva.– Noite manchada por duelo perdido no empate de Douglas Tanque.– Grande corte aos 28’. Também sofreu com aperto da segunda parte.– Um poço de força e de loucura - sempre a protestar. Deu demasiado o corredor após o intervalo.– Primeira parte imaculada. Tal como a equipa, caiu na segunda.– Tanto perde bolas importantes (56’ e 73’) como sai a jogar à Maradona, num lance aos 61 minutos.– Está mais fresco e arrancou em grande o jogo. Má decisão num contra-ataque aos 29’. Decresceu até sair.– Desinspirado e demasiado lento a decidir. É tantas vezes o primeiro a sair, desta vez teve minutos a mais.– De volta a Paços, esteve perto de faturar ao primeiro tiro. Fê-lo a seguir. Ainda perdoou outros.– Entrou com força quando ela era precisa.– Ajudou a segurar o 1-2 e até viu logo cartão.– Reforço final para a defesa leonina.