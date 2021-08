Sporting, Benfica e FC Porto já conhecem os adversários da fase de grupos da Liga dos Campeões

O Sporting, o FC Porto e o Benfica conheceram esta quinta-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, que conta com 32 equipas.



O Sporting está no grupo C e irá defrontar o Borussia Dortmund, da Alemanha, assim como o Ajax, da Holanda e o Besiktas (Turquia).



O Bayern de Munique (Alemanha), o Barcelona (Espanha) e o Dínamo de Kiev (Ucrânia) estão no caminho do Benfica na Liga dos Campeões no Grupo E da competição.





Leia também Os heróis que salvaram Christian Eriksen: médicos são irmãos e ex-campeões de badminton A Juventus (itália) de Cristiano Ronaldo fica no Grupo H, com Chelsea (Inglaterra).



Quatro anos depois, Portugal volta a ter três equipas na fase de grupos da prova milionária.

Consulte as datas dos jogos da fase de grupos:



Jornada 1: 14/15 de setembroJornada 2: 28/29 de setembroJornada 3: 19/20 de outubroJornada 4: 2/3 de novembroJornada 5: 23/24 de novembroJornada 6: 7/8 de dezembro

Durante a cerimónia foram chamados ao palco os elementos da equipa médica que salvou Christian Eriksen, o jogador da seleção dinamarquesa que sofreu uma paragem cardíaca durante um jogo do Euro 2020. Os elementos da equipa médica que salvou Eriksen falam no palco de Istambul, realçando a importância do trabalho feito e também de todas as questões relativas aos problemas cardíacos.



O português Rúben Dias, que alinha pelos ingleses do Manchester City, foi considerado o defesa do ano.