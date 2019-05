Sporting defronta hoje o Tondela no último jogo da época em Alvalade

O Sporting, com o terceiro lugar já garantido, cumpre este sábado o último jogo em casa na temporada, ao receber o 'aflito' Tondela na 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.Com 73 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga, que visita o Boavista, os 'leões' despedem-se de Alvalade frente ao 16.º classificado, abaixo da 'linha de água' e a precisar de somar pontos para se manter na I Liga, com 31, menos um do que o Desportivo de Chaves, 15.º, e dois do que o Vitória de Setúbal, 14.º.Apesar de ainda poderem chegar ao segundo lugar, precisando para isso que o FC Porto perca o jogo de domingo em casa do Nacional e na última ronda, em que os dois rivais se defrontam, as atenções da equipa de Marcel Keizer estão voltadas para estender a série de nove vitórias consecutivas que apresenta no campeonato.Por outro lado, os 'verdes e brancos' terminam a temporada com a final da Taça de Portugal, no Jamor, enfrentando o atual campeão nacional depois do desaire com o Desportivo das Aves na época transata.Antes do jogo em Alvalade, pelas 20h30, o quarto classificado Sporting de Braga entra em campo em casa do Boavista, pelas 18h00, num duelo de equipas com pouco por jogar -- os minhotos já sabem que vão manter a posição até final, enquanto os 'axadrezados', em 11.º no campeonato, garantiram a manutenção.Pelas 15h30, Portimonense e Marítimo defrontam-se com a manutenção já assegurada, enquanto o oitavo classificado Santa Clara recebe nos Açores, à mesma hora, o lanterna-vermelha Feirense, podendo ainda chegar ao sexto posto.No domingo, o campeão FC Porto, a dois pontos do líder Benfica, visita o Nacional, pelas 17h30, duas horas e meia antes de as 'águias' jogarem em casa do Rio Ave.Na sexta-feira, o Moreirense deu um grande passo para assegurar o quinto posto, ao vencer em casa do Desportivo das Aves, que já garantiu a manutenção, por 1-0.