Conheça todos os grupos da Liga Europa

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa, teve lugar no Fórum Grimaldi, no Mónaco, esta sexta-feira às 12h00. Para já a única equipa portuguesa a participar na prova é o Sporting que vai defrontar o Arsenal,

Qarabag e

Vorskla Poltava

no grupo E.

Conheça todos os grupos desta competição

Grupo A: Leverkusen (Alemanha), Ludogorets (Bulgária), Zürich (Suiça), AEK Larnaca (Chipre)

Grupo B: Salzburgo (Áustria), Celtic (Escócia), Leipzig (Alemanha), Rosenborg (Noruega)

Grupo C: Zenit (Rússia), Copenhaga (Dinamarca), Bordeaux (França), Slavia Praha (República Checa)

Grupo D: Anderlecht (Bélgica), Fenerbahçe (Turquia), Dinamo Zagreb (Croácia), Spartak Trnava (Checoslováquia)

Grupo E: Arsenal (Inglaterra), Sporting (Portugal), Qarabag (Azerbaijão), e Vorskla Poltava (Ucrânia).

Grupo F: Olympiacos (Grécia), Milan (Itália), Betis (Espanha), Dudelange (Luxemburgo)

Grupo G: Villarreal (Espanha), Rapid Viena (Áustria), Spartak Moskva (Rússia), Rangers (Escócia)

Grupo H: Lázio (Itália), Marselha (França), Frankfurt (Alemanha), Apollon (Chipre)

Grupo I: Besiktas (Turquia), Genk (Bélgica), Malmö (Suécia), Sarpsborg (Noruega)

Grupo J: Sevilha (Espanha), Krasnodar (Rússia), Standard Liège (Bélgica), Akhisar (Turquia)

Grupo K: Dínamo Kiev (Ucrânia), Astana (Cazaquistão), Rennes (França), Jablonec (República Checa)

Grupo L: Chelsea (Inglaterra), PAOK (Grécia), BATE (Biolorússia), Vidi (Hungria)

The official result of the #UELdraw!



Toughest group? pic.twitter.com/nfTeWdG1rq