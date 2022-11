O Sporting, única equipa portuguesa na Liga Europa, defronta no play-off de acesso aos oitavos de final o Midtjylland, da Dinamarca (primeiro jogo em Alvalade).



Um conjunto longe da primeira linha do futebol europeu e que na corrente época já jogou em Portugal. Foi adversário do Benfica na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num duelo desequilibrado: os encarnados venceram no Estádio da Luz por 4-1 e com tranquilidade ganharam depois na Dinamarca por 3-1.









