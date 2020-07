Sporting desperdiça oportunidade de garantir já terceiro lugar no campeonato

O Sporting atirou esta terça-feira borda fora a oportunidade de garantir desde já o terceiro lugar no campeonato, ao empatar em casa com o V. Setúbal. Os leões reservam assim a decisão para a última jornada, na qual defrontam o Benfica, na Luz, sabendo que, em caso de igualdade com o Sp. Braga (que recebe o FC Porto), a vantagem é dos minhotos.Já o V. Setúbal continua ligado à máquina na luta pela manutenção. Mas o ponto conquistado deixa a equipa sadina a depender apenas de si mesma no último jogo, em que recebe o Belenenses SAD.Quanto ao jogo... valeu zero. O Sporting, sem engenho, passou o tempo a fazer croché em frente a uma parede. Sem Jovane (opção técnica) e Sporar (lesionado), a equipa leonina surgiu neste jogo sem referências ofensivas. Mas fazer chegar a bola em boas condições de finalização aos homens da frente revelou-se sempre tarefa impossível.O V. Setúbal ofereceu a iniciativa ao adversário e montou barricadas mais atrás, fazendo do último terço do campo a sua trincheira. Uma após outra, todas as investidas dos leões esbarraram na muralha sadina. O que tornou o jogo completamente desinteressante. Só a meio da segunda parte o Sporting, incapaz de criar situações de rutura, inventou duas jogadas de algum perigo. No final, os sadinos, que não atacaram, quase marcaram, após brinde de Maximiano."Era complicado arranjar espaços. O jogo com o Benfica será diferente, mas não temos receio. Vamos à Luz para ganhar. O Benfica não se pode fechar atrás", disse Rúben Amorim, treinador do Sporting.Lito Vidigal, técnico do V. Setúbal, revelou que antes do início do jogo Rúben Amorim lhe disse para ter "coragem" e acrescentou que o ponto alcançado esta terça-feira permite "respirar melhor".Esta terça-feira, o Sporting alinhou com o onze mais jovem de todos os que foram apresentados neste campeonato (média de 23 anos).