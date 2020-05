Sporting e FC Porto devolvem verba de lugar anual nos estádios aos adeptos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sporting e FC Porto vão compensar os sócios com lugar anual nos seus estádios pelos cinco jogos à porta fechada que cada um dos clubes ainda vai disputar em casa (mais informação nas páginas 8 e 9). Os dois clubes, ao contrário do que fez o Benfica, admitem que o reembolso seja feito em dinheiro vivo, mas com determinadas condições.Nos leões, o pedido de devolução em dinheiro só pode ser ...