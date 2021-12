Sporting e FC Porto têm até final de janeiro para pagar dívidas e evitar suspensões na UEFA

Sporting e FC Porto estão entre os clubes que têm até ao final de janeiro para comprovar o pagamento de dívidas e evitar a exclusão das competições europeias de clubes, anunciou esta sexta-feira o organismo de controlo financeiro da UEFA.

Aqueles dois 'grandes' do futebol português terão ainda de pagar multas de 300 mil e 250 mil euros, respetivamente, pelo incumprimento da regra de não existirem dívidas de salários, direitos de transferência ou pagamentos de natureza social.

Também o Santa Clara está na lista de oito clubes advertidos pela CFBC da UEFA pelas regras do 'fair play' financeiro, devendo pagar um valor de 75 mil euros.

Os outros cinco clubes em causa são Astana (Cazaquistão), Cluj (Roménia), CSKA Sófia (Bulgaria), Bétis (Espanha) e Mons Calpe (Gibraltar).

As multas variam entre os apenas 15 mil euros do Mons Calpe e os 300 mil euros do FC Porto, o valor mais elevado.

Se os clubes não apresentaram o comprovativo de não dívidas até 31 de janeiro de 2022, ficam excluídos por três épocas (2022/23, 2023/24 e 2024/25) das competições europeias para que se venham a qualificar.

O atual sistema de monitorização de 'fair play' financeiro está a ser revisto, face às enormes perdas na indústria do futebol por causa da pandemia de Covid19.