Sporting e Hugo Viana com processos disciplinares após jogo em Braga

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao Sporting e a Hugo Viana na sequência do jogo de domingo com o Sp. Braga.







com imagens festivas alusivas ao clube, agrafadas por cima de outras imagens dos minhotos. A atitude não caiu bem junto dos responsáveis do Sp. Braga, o que despoletou uma confusão, com intervenientes de ambas as equipas.

Ainda que os motivos dos referidos processsos não tenham sido descritos, ao que Record apurou o Sporting foi visado por um incidente no túnel de acesso aos balneários. Como o nosso jornal deu conta na sua edição desta terça-feira, antes do embate com o Sp. Braga a comitiva leonina decorou o corredor de acesso ao respectivo balneário