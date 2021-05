Sporting é rei da Europa no futsal

O Sporting é campeão europeu de futsal após vencer na final da competição o poderoso Barcelona (por 4-3), anterior detentor do troféu.



A formação portuguesa garante assim a segunda conquista desta prova em três anos, depois da vitória em 2019.





E consolida a sua condição de equipa de primeiro plano do futsal europeu e mundial, pois desde 2017 apenas por uma vez (na temporada passada) não esteve presente na final da Champions.

O feito do Sporting ganha ainda outra dimensão pela forma como foi alcançado, com uma reviravolta épica. Ao intervalo, o Barcelona, onde pontifica um internacional português (André Coelho), ganhava por 2-0, dominava e parecia ter uma mão no ‘caneco’.



Nesta primeira parte a formação comandada por Nuno Dias acusou algum nervosismo decorrente do facto de ter sofrido um golo ao 51 segundos. Parecia também estar a acusar fisicamente o esforço da final a oito, com jogos de dois em dois dias desde quinta-feira.



Mas havia ainda a segunda parte. E aí o Sporting foi gigante, produzindo uma exibição assombrosa. Veio do descanso com redobradas energias, físicas e mentais, foi ‘para cima’ do adversário, encostou-o às cordas e aplicou-lhe um KO exemplar.



O ascendente leonino foi sendo naturalmente premiado com golos de Zicky, Erick, João Matos e Pauleta, que no espaço de 12 minutos inverteram o o resultado de 0-2 para 4-2. Em desespero, o Barça mudou a estratégia para guarda-redes atacante, chegou ao 3-4, mas o leão não se desuniu.



O segundo título europeu é uma realidade.