Sporting e Sp. Braga disputam jogo decisivo para título nacional de futebol feminino

Minhotos estão na frente do campeonato. Encontro vai ser transmitido na CMTV.

Por Rafael Duarte | 09:46

Vai ser o tudo ou nada para Sp. Braga e Sporting. As duas equipas disputam este domingo, no Estádio 1º de Maio, em Braga, um jogo decisivo para o título nacional de futebol feminino.



A duas jornadas do final do campeonato, as bracarenses têm uma vantagem de três pontos sobre o Sporting. Para a equipa de Alvalade chegar à liderança precisa de vencer por três golos de diferença. Ou seja, se o Sp. Braga perder por uma diferença de dois ou menos golos é campeão. O jogo será transmitido em direto e exclusivo na CMTV (15h30).



Este parece ser o ano do Sp. Braga, que leva 103 golos marcados e 6 sofridos e só perdeu (4-2) um jogo: diante do Benfica (II Liga) para a Taça de Portugal. A equipa do Minho ambiciona ser campeã pela primeira vez e contrariar assim o poderio da formação adversária, que fez a festa nos últimos dois anos.



Já o Sporting soma três derrotas, esta época, todas frente ao Sp. Braga.



Em setembro, as minhotas conquistaram a Supertaça ao venceram as leoas (1-1 e 5-4 no desempate por penáltis); em dezembro, para o campeonato, triunfaram por 2-0, em Alvalade; finalmente em fevereiro, para a Taça de Portugal, ganharam por 2-0.