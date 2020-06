Sporting em braço-de-ferro com Leonel Pontes

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Sporting quer ver-se livre de Leonel Pontes, mas o até aqui treinador da equipa de sub-23 não facilitará a vida aos dirigentes do clube do seu coração, apurou o CM junto de fonte do futebol de formação dos leões."Há um claro braço-de-ferro entre o clube e o Leonel Pontes", diz a nossa fonte. O antigo adjunto de Paulo Bento na Seleção e no Sporting estava a contar dirigir a futura equipa B dos sportinguistas....