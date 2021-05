Comitiva do Sporting recebida no Marquês em ambiente de euforia

Ao minuto Atualizado a 12 de mai de 2021 | 04:14

04:14 | 12/05 Adeptos voltam a arremessar garrafas após passagem do autocarro do Sporting A polícia foi obrigada a intervir perante os adeptos após a passagem do autocarro do Sporting. Os adeptos voltaram a arremessar garrafas e outros objetos às autoridades. Adeptos voltam a arremessar garrafas após passagem do autocarro do Sporting FOTO: CMTV A polícia foi obrigada a intervir perante os adeptos após a passagem do autocarro do Sporting. Os adeptos voltaram a arremessar garrafas e outros objetos às autoridades.

04:09 | 12/05 Adepto intercetado pelas autoridades As autoridades intercetaram um adepto que terá furado a barreira policial, tendo sido posteriormente apanhado. Adepto intercetado pelas autoridades FOTO: CMTV As autoridades intercetaram um adepto que terá furado a barreira policial, tendo sido posteriormente apanhado.

03:33 | 12/05 Autocarro com campeões nacionais ruma ao Marquês São milhares os adeptos que acompanham o autocarro que transporta a comitiva do Sporting desde o Estádio de Alvalade até ao MArquês de Pombal. Ver fotogaleria (1/4) Autocarro com campeões nacionais ruma ao Marquês São milhares os adeptos que acompanham o autocarro que transporta a comitiva do Sporting desde o Estádio de Alvalade até ao MArquês de Pombal.

02:06 | 12/05 Percurso do autocarro alterado O percurso que o autocarro do Sporting vai realizar sofreu uma alteração de última hora. Os autocarros que transportam os jogadores leoninos prossegue rumo ao Marquês pela Alameda das Linhas de Torres.

01:16 | 12/05 Adeptos do Sporting empurram barreiras de segurança no Marquês de Pombal Vários adeptos do Sporting derrubaram as barreiras de segurança colocadas junto ao Marquês de Pombal na celebração da conquista do título.

23:36 | 11/05 Polícia atingida por garrafas nas imediações do Estádio de Alvalade A carregar o vídeo ...

23:05 | 11/05 "Esta época só podia acabar assim" "Esta época só podia acabar assim". Foi assim que Rúben Amorim reagiu após conquista do título de campeão do Sporting. O técnico confirma a continuade no clube leonino "a menos que paguem" a cláusula. "Esta época só podia acabar assim" FOTO: Pedro Nunes

22:57 | 11/05 PSP confirma cortejo do Sporting até ao Marquês de Pombal Depois de terem surgido algumas dúvidas, a PSP confirmou que o cortejo do Sporting até ao Marquês de Pombal vai mesmo acontecer.

22:48 | 11/05 Exterior do Estádio de Alvalade pintado de verde durante festejos do título A carregar o vídeo ...

22:34 | 11/05 Adeptos do Sporting fazem a festa O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão nacional de futebol após bater o Boavista por 1-0 em Alvalade.



22:09 | 11/05 PSP admite travar festa do Sporting no Marquês de Pombal após confrontos em Alvalade "Há vários feridos. Eram cidadãos em festa e que foram atingidos por garrafas e pedras por quem estava no parque superior. Não temos informação de feridos graves. Vamos analisar o plano que temos estudado para o acompanhamento do autocarro e ver se o plano vai ser executado. Está em estudo a hipótese, vamos analisar o procedimento", disse comissário Artur Serafim, da PSP, que revelou ainda não existirem detidos até ao momento.

22:01 | 11/05 Reforço policial no exterior de Alvalade Reforço policial no exterior de Alvalade FOTO: CMTV

21:53 | 11/05 Adepta assistida no local após se ter sentido mal Adepta assistida no local após se ter sentido mal FOTO: CMTV

21:37 | 11/05 Polícia dispara para travar festa dos adeptos do Sporting no Estádio de Alvalade Centenas de adeptos do Sporting envolveram-se esta terça-feira em confrontos com elementos da polícia nas imediações do Estádio de Alvalade. Polícia dispara para travar festa dos adeptos do Sporting no Estádio de Alvalade FOTO: CMTV

21:37 | 11/05 Adeptos festejam golo de Paulinho no exterior de Alvalade A carregar o vídeo ...

19:35 | 11/05 Onze do Boavista Onze do Boavista: Léo Jardim; Cannon, Jackson Porozo, Rami e Devenish; Nuno Santos, Show, Sebastian Perez e Hamache; Angel Gomes e Elis

19:31 | 11/05 Veja como foi recebido o Sporting em Alvalade Uma A carregar o vídeo ... Uma enorme nuvem de fumo verde, provocada pelos adeptos do Sporting , deu cor à chegada do autocarro da equipa 'leonina' ao Estádio José Alvalade, onde os 'leões' podem sagrar-se campeões nacionais de futebol, caso vençam o Boavista.

19:29 | 11/05 Onze do Sporting Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Paulinho

19:27 | 11/05 Acesso vedado à Academia Sporting não impediu apoio dos adeptos na saída da equipa A Guarda Nacional Republicana vedou hoje o acesso à Academia do Sporting, em Alcochete, mas não impediu o apoio de milhares de adeptos no percurso entre o complexo e a ponte Vasco da Gama. A Guarda Nacional Republicana vedou hoje o acesso à Academia do Sporting, em Alcochete, mas não impediu o apoio de milhares de adeptos no percurso entre o complexo e a ponte Vasco da Gama. Impedidos de dar o seu apoio junto ao portão da Academia, os adeptos acabaram por se espalhar ao longo da Estrada Nacional número quatro (N4) e, sobretudo, nas rotundas do percurso, onde o autocarro era obrigado a reduzir a velocidade, para saudar a passagem dos jogadores. Dessa forma, a saída dos jogadores acabou por acontecer cerca das 18h30, perante os olhares de menos de uma dezena de adeptos que chegaram antecipadamente.

18:39 | 11/05 Equipa a caminho do Estádio Autocarro do Sporting já está a caminho do Estádio de Alvalade.

18:39 | 11/05 Milhares de adeptos junto ao Estádio do Sporting sem respeitar distanciamento Milhares de adeptos do Sporting estão concentrados nas imediações do Estádio José Alvalade, em Lisboa, sem respeitar o distanciamento social, a poucas horas do início do encontro com o Boavista, que pode ditar o 19.º título de futebol.



Com o desafio da 32.ª jornada da I Liga agendado para as 20h30, são cada vez mais os adeptos, na grande maioria jovens, que se juntam ao lado escadaria do Centro Comercial Alvaláxia, perto das sedes das claques do clube Diretivo Ultras XXI, Torcida Verde e Juventude Leonina, que, junto da sua 'casinha', tem montado um ecrã em cima de um camião para transmitir o jogo.



18:33 | 11/05 Trajeto do autocarro do Sporting caso seja campeão A PSP divulgou o trajeto do autocarro do Sporting até ao Marquês de Pombal caso os leões se sagrem campeões.

A PSP divulgou o trajeto do autocarro do Sporting até ao Marquês de Pombal caso os leões se sagrem campeões. Estádio Alvalade – Marquês de Pombal: Rua Professor Fenando da Fonseca, Campo Grande, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Praça Marquês do Pombal Marquês de Pombal - Estádio Alvalade Praça Marquês do Pombal, Avenida Fontes Pereira de Melo, Praça Duque de Saldanha, Avenida da Republica, Campo Grande e Praça Centenário EJA.

18:15 | 11/05 DGS apela ao cumprimento das regras sanitárias durante festejos do Sporting A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou ao cumprimento das regras de prevenção no combate à pandemia covid-19, durante as possíveis celebrações pela conquista do título nacional de futebol por parte do Sporting. A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou ao cumprimento das regras de prevenção no combate à pandemia covid-19, durante as possíveis celebrações pela conquista do título nacional de futebol por parte do Sporting. "Este ano, festeje em segurança. Cumpra o distanciamento físico, use máscara e não se esqueça do desinfetante. Celebre com o seu grupo restrito. Se tiver sintomas não saia de casa. Seja um agente de saúde pública e um adepto da saúde", pode ler-se na página da DGS. A menos de três horas do início do jogo com o Boavista, no Estádio José Alvalade, há já várias milhares de adeptos nas imediações do recinto 'verde e branco', não se verificando qualquer cumprimento no que diz respeito ao distanciamento social.

18:06 | 11/05 "Quem está de pé é lampião", cantam a plenos pulmões os adeptos A carregar o vídeo ...

16:49 | 11/05 Centenas de adeptos já preparam festejos do 19º título A carregar o vídeo ...

16:39 | 11/05 Medidas de segurança na festa do campeão A Polícia de Segurança Pública anunciou as medidas previstas para a festa do campeonato.



Haverá um desfile desde o Estádio de Alvalade até ao Marquês de Pombal. As autoridades vão fazer o acompanhamento dos veículos através do Campo Grande, Entrecampos, até à rotunda do Marquês.



A PSP apelou ao distanciamento físico entre pessoas, assim como a utilização de máscara. Está ainda proibido o consumo de bebidas alcoólicas.



"A par disso sabemos que são os festejos de uma celebração desportivo, não usem a pirotecnia de modo a não porem em causa as pessoas que estão presentes", apelaram as autoridades, recordando que os cidadãos têm o dever acrescido de "não tornar a festa num pesadelo acrescido".







16:34 | 11/05 Famosos preparam festa do título do Sporting O Sporting poderá consagrar-se campeão nacional caso vença o jogo contra o Boavista no Estádio José Alvalade, esta terça-feira, 11 de maio. Ao longo dia têm sido várias as O Sporting poderá consagrar-se campeão nacional caso vença o jogo contra o Boavista no Estádio José Alvalade, esta terça-feira, 11 de maio. Ao longo dia têm sido várias as caras conhecidas a antecipar o final da partida , revelando-se crentes na conquista do título pelos leões.

16:22 | 11/05 Centenas de adeptos reúnem-se em Alvalade Centenas de adeptos reúnem-se em Alvalade FOTO: CMTV

12:21 | 11/05 Tarja de apoio colocada à frente da Academia Esta manhã, foi colocada uma tarja com a frase "eu acredito" em frente à Academia do Sporting, em Alcochete. Tarja de apoio colocada à frente da Academia FOTO: Direitos Reservados Esta manhã, foi colocada uma tarja com a frase "eu acredito" em frente à Academia do Sporting, em Alcochete.

12:07 | 11/05 Tudo a postos com ecrã gigante, DJ's e comida em Alvalade A Juventude Leonina está a preparar-se para o jogo com ecrã gigante, DJ's, comida e "muitas surpresas", segundo avança a página da claque dos leões.



Apesar da preparação para a festa, a página apela a que esta seja feita "em segurança" com o "cumprimento das regras da DGS".



"A Juventude Leonina informa que será obrigatório o cumprimento das normas da DGS, pelo que o uso de máscara de forma permanente é obrigatório, tal como o distanciamento social e a desinfecção constante das mãos. O Staff da claque estará bastante atento ao cumprimento das normas dentro das nossas instalações, pedindo a todos os presentes que as cumpram também no exterior", escreve a claque leonina na página de Facebook.





12:06 | 11/05 O título há muito esperado Desde 2001/02, então sob o comando do romeno Lazlo Boloni e com Mário Jardel em grande, com 42 golos, que o Sporting não festeja um título de campeão nacional, naquela que é já a maior 'seca' de títulos dos 'leões', depois dos 18 anos entre 1981/82 e 1999/2000.



Com menos um jogo, os 'leões' somam 79 pontos, mais cinco do que o campeão FC Porto, e precisam de apenas dois pontos até ao final da temporada para sucederem aos 'dragões' no historial da competição.



O Sporting tem esta terça-feira a primeira oportunidade para conquistar o 19.º título de campeão português de futebol, 19 anos depois do último, necessitando de vencer em casa o Boavista, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.O jogo, que pode ser decisivo, está marcado para as 20h30. Em caso de triunfo, os leões podem festejar o título com duas rondas por jogar.