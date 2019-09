Sporting em guerra com jogador Bas Dost

O Sporting está em guerra com Bas Dost e acusa o avançado de fazer "exigências de última hora" para inviabilizar a transferência para o Eintracht Frankfurt. O empresário do avançado nega e pede "dignidade" aos leões.Frederico Varandas está a fazer tudo para empurrar Bas Dost do Sporting. A débil situação financeira obriga a reduzir a massa salarial e o holandês é o mais caro do plantel com três milhões de euros líquidos/ano.Os leões revelaram o princípio de acordo com o Eintracht para a transferência do médio numa verba a rondar os oito milhões de euros. O holandês recusou. Pretende ficar em Portugal e promete apresentar-se esta quarta-feira no treino em Alcochete.Na guerra de comunicados, os leões dizem que Bas Dost já tinha pedido para "sair em maio" e que a transferência para a Alemanha só não se concretizou devido a "exigências de última hora".O Sporting avisa que "continua disponível" para negociar, mas que se mantém "intransigente na defesa dos interesses do clube".Já Gunther Nehaus, agente do jogador, nega qualquer "exigência de última hora" e diz que estão a denegrir a imagem de Bas Dost que só pretende que o "deixem abandonar o clube com dignidade, em bons termos, como o fez por merecer ao serviço do clube".Os leões voltaram à carga mais tarde e acusaram Gunther de mentir.Bruno Fernandes volta a estar na rota do Real Madrid, depois de gorada a transferência de Pogba, noticiou esta terça-feira a imprensa espanhola.Eriksen (Tottenham) também é falado para a vaga. E apesar de Bruno Fernandes estar bem colocado, Eriksen está em final de contrato e pode assinar a custo zero em janeiro, o que lhe permitiria receber um prémio de assinatura e um vencimento mais alto, mas mesmo assim longe dos 70 milhões pedidos por Frederico Varandas pela venda do jogador leonino.