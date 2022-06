Sporting em tréguas com as claques

O Sporting enterrou o ‘machado de guerra’ com duas claques do clube. Foi assinado um protocolo com a Juventude Leonina e a Brigada Ultras Sporting que estabelece um acordo entre as partes.









“O protocolo regula o relacionamento entre o SCP, a SCP SAD e os GOA [Grupo Organizado de Adeptos] durante a época desportiva de 2022/2023, estabelecendo os termos e as condições da concessão de apoios técnicos, financeiros e materiais aos referidos GOA”, comunicou esta quinta-feira o Sporting.

Para além dos apoios que vão receber, as duas claques do clube de Alvalade vão assumir “a obrigação de promover e incentivar o espírito ético e desportivo junto dos seus membros e dos demais associados do SCP”.





Já as claques Directivo Ultras XXI e Torcida Verde, depois de várias reuniões, onde o presidente Frederico Varandas também esteve presente, não chegaram a acordo com os representantes do clube leonino para integrarem este protocolo. Um futuro acordo entre estas claques e o Sporting não está descartado. A rutura do clube com as suas várias claques, que dura há cerca de três anos, encontra-se perto do fim.