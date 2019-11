Sporting encaixa dez milhões de euros com venda de Matheus Pereira

As boas exibições de Matheus Pereira em Inglaterra não estão a passar despercebidas e o Sporting tem praticamente garantidos 10 milhões de euros com a venda, esta época, do jogador que está cedido ao West Bromwich.Esse é o valor que está previsto na cláusula de empréstimo caso o avançado, de 23 anos, complete um número predeterminado de jogos no Championship ou se o clube subir à Premier League.À 16ª ronda, o West Bromwich lidera a segunda divisão do futebol inglês, com dois pontos de vantagem sobre a dupla de clubes (Preston e Leeds) que se segue. Matheus Pereira é um dos principais responsáveis por esta classificação, como sugere a estatística. Participou em 14 jogos, foi titular nos últimos 11 (em que só foi substituído três vezes), é o jogador do campeonato com mais assistências (sete) e marcou três golos.O West Bromwich até poderá antecipar a compra do jogador brasileiro para evitar o interesse de outros clubes, como o Man. United.Avança o jornal ‘Daily Mirror’ que os olheiros dos ‘red devils’ têm seguido de perto o desempenho do avançado, uma alternativa mais barata do que outros alvos.O movimento Dar Futuro ao Sporting anunciou este domingo, em comunicado, que vai solicitar uma reunião com Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube, para o dia 03 de janeiro de 2020, para entregar as assinaturas necessárias à marcação de uma Assembleia-Geral Comum, "com o único ponto da ordem de trabalhos a ser a destituição dos atuais órgãos sociais do Sporting".