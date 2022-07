Adán está lesionado no ligamento lateral interno do joelho direito e será preciso quase um milagre para o guarda-redes titular do Sporting não falhar o ciclo infernal no arranque da temporada.



O Sporting revelou esta sexta-feira a lesão do guardião espanhol, sem apontar o tempo de paragem estimado. Por um lado, o departamento médico leonino não costuma partilhar esse dado, por entender que é informação clínica privada.









Ver comentários