Sporting entrega agressores de dirigentes à Justiça

O Sporting entregou as imagens de videovigilância à polícia para fazer parte da queixa apresentada pelos membros do Conselho Diretivo Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, na sequência das agressões de que foram alvo no domingo, em Alvalade, apurou o Correio da Manhã.

Fonte oficial do clube confirmou ainda ao Correio da Manhã que o "Sporting vai constituir-se assistente no processo".

