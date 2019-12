O Sporting enviou esta quinta-feira um e-mail aos associados com a agenda de vários jogos. No entanto, o clube cometeu um erro relacionado com a partida do próximo domingo no Estádio José Alvalade. Em vez de anunciar que o adversário é o Moreirense, escreveu que se tratava do Gil Vicente.



Nos últimos dias, os leões defrontaram duas vezes o Gil Vicente: no dia 1 para a Liga perderam (1-3); no dia 4 para a Taça da Liga ganharam (2-0).

