Pedro Gonçalves (Pote) realizou esta quarta-feira trabalho de ginásio em Alcochete, dando mostras que poderá ser opção para Rúben Amorim na equipa do Sporting diante do FC Porto, sexta-feira à noite.O departamento médico leonino, após exames, descartou qualquer lesão muscular no melhor marcador da Liga 2020/2021, que saiu com queixas físicas no decorrer do último jogo com Famalicão.