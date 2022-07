O Sporting já deu entrada no Tribunal de Trabalho com o pedido de indemnização de 30 milhões de euros ao médio João Mário, na sequência da sua transferência para o Benfica.



Os leões já tinham avisado que iriam defender os seus interesses na Justiça, depois de João Mário e o Inter de Milão terem rescindido o contrato, permitindo ao jogador transferir-se para o Benfica antes do início da época 2021/22, violando uma cláusula do contrato.









