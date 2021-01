“Sporting fará um grande jogo”, garante Rúben Amorim

"O Sporting fará um grande jogo e vai apresentar-se na máxima força, apesar de termos tido alguns casos de Covid [Neto, Sporar e Nuno Mendes] que nos obrigaram a mudar algumas coisas. Vamos defrontar uma equipa com grandes valores e um treinador que tem grandes ideias", afirmou Rúben Amorim, em antevisão ao jogo com o Rio Ave, esta sexta-feira às 18h30, para a Liga.



O timoneiro verde-e-branco falou do impacto que a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Marítimo (0-2), teve na preparação do encontro com os vila-condenses: "Perdemos um jogo e por isso a semana foi diferente, até porque a equipa já não sofria uma derrota há muito tempo. Agora estamos preparados para ganhar".





Amorim, que ontem se inscreveu no nível IV do curso UEFA PRO, o que lhe permite exercer o cargo de treinador principal de forma oficial, garantiu que esta mudança terá pouco impacto na equipa: "Não muda muito na rotina, alivia o Emanuel [Ferro], que tinha uma situação ingrata. As duas competições em que saímos foi o Emanuel a dar a cara e não é justo. Tenho de ser eu". Amorim foi ainda confrontado com as palavras do presidente da Associação Nacional de Treinadores, José Pereira, que considerou que uma pessoa não pode conduzir quando está a tirar a carta, referindo-se ao facto de o treinador do Sporting ainda não ter completado o nível IV. "O Miguel Oliveira não tem carta e safa-se muito bem na vida", respondeu Amorim."Temos de ser um Rio Ave muito competente para contrariar um adversário com dinâmica de vitória, que só empatou um jogo no campeonato", disse ontem Pedro Cunha, técnico vila-condense.Luiz Phellype, do Sporting, ainda não está apto para jogar, garantiu Rúben Amorim. Na derrota (0-2) com o Marítimo a equipa precisou do jogador, admitiu o treinador, que teve de optar por Coates.A Lazio transferiu para o Sporting o montante das contratações de Pedro Neto e Bruno Jordão, quando o legítimo destinatário era o Sp. Braga. "Foi um erro do departamento financeiro devido à semelhança no nome dos dois clubes", disse Armando Calvaneri, diretor-geral do clube italiano. A Lazio não divulgou o montante, mas o Sp. Braga reafirmou ao ‘Guardian’ os valores comunicados à CMVM: 17 M € por Neto e 8,5 M € por Jordão.