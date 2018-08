Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting faz forcing para reaver Rafael Leão

Sousa Cintra concentrado no regresso do jovem avançado a Alvalade, mas pai do atleta, que pede uma fortuna.

Sousa Cintra está a fazer o derradeiro forcing para trazer de volta o jovem Rafael Leão para o Sporting, apurou o CM.



As negociações estão a ser difíceis e têm esbarrado, sabe o CM, em algumas exigências do pai e empresário do atleta, António Leão, que pede uma fortuna para viabilizar o regresso.



Contudo, o líder da SAD leonina tem concentrado os seus esforços no regresso do avançado de 19 anos, que rescindiu após as agressões em Alcochete.



Rafael Leão é um dos frutos da formação leonina e uma aposta para o futuro. É um jogador que pode evoluir muito no trabalho diário com Bas Dost e em Alcochete acredita-se mesmo que esta poderá ser a época de afirmação do jogador. É que a equipa de Peseiro precisa de uma alternativa para o holandês. Rafael Leão é um jogador possante (1,88 m/81 kg), sendo também forte no jogo aéreo. Algo que Peseiro não encontra em Montero, Doumbia ou Castaignos.



Este forcing visa o regresso do jogador o mais rapidamente ao trabalho com a equipa. O CM apurou que o jogador está recetivo e ansioso por voltar a treinar e jogar no Sporting, mas não quer contrariar o pai.



Sousa Cintra tem mantido linha aberta com António Leão, mas não vai entrar em loucuras para trazer o jovem, que pode sair para outro clube. Se tal acontecer será alvo de queixa na FIFA, tal como aconteceu com Podence e Gelson Martins.



Guardião Renan é reforço por empréstimo do Estoril

O guarda-redes Renan vai reforçar a baliza do Sporting por empréstimo do Estoril até final da temporada. O clube de Alvalade paga 250 mil euros aos canarinhos pela cedência e fica com uma opção de compra de um milhão de euros por 80 por cento do passe. O brasileiro de 28 anos é o segundo reforço da era Sousa Cintra (após Nani) e surge para lutar com Emiliano Viviano pela titularidade. O guarda-redes italiano tem mostrado algumas carências de ordem técnica e física nesta pré-temporada.



Marco Silva quer ficar com Slimani

O Everton, de Marco Silva, entrou na corrida por Slimani, o que está a dificultar o regresso do avançado argelino ao Sporting. Além dos ingleses também os turcos do Fenerbahçe estão na corrida.