Sporting faz queixa à FIFA por Rafael Leão e exige 45 milhões de euros

Lille anunciou a contratação do jogador português, de 19 anos, por cinco temporadas.

Por Lusa | 17:29

O Sporting anunciou esta quinta-feira que vai avançar com uma queixa à FIFA pela contratação do futebolista Rafael Leão pelo Lille, depois de ter rescindido com os 'leões', exigindo uma indemnização de 45 milhões de euros (ME).



Em comunicado, a SAD do Sporting diz ter decidido avançar com esta participação ao organismo que rege o futebol mundial, "com pedido indemnizatório, ao atleta e ao clube, correspondente à cláusula de rescisão de 45 ME, acrescidos de vencimentos e outros encargos, e o pedido de aplicação de sanções desportivas a ambos".



A SAD 'leonina' afirma ter decidido por unanimidade avançar com esta queixa devido ao "ao inaceitável comportamento", que diz repudiar, de Lille, do agente de Rafael Leão e do pai do avançado.



"Participar da falta de ética profissional do referido agente junto da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF) e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por recusar inexplicável e irresponsavelmente qualquer contacto para uma negociação séria com a Sporting SAD, apesar de reiteradamente solicitado para tal", lê-se na nota.



A SAD 'verde e branca' diz ainda "lamentar que o pai do atleta tenha igualmente contribuído para pôr em risco o futuro desportivo do atleta pela idêntica e inaceitável recusa de um diálogo substancial e construtivo".



Na quarta-feira, o Lille anunciou a contratação de Rafael Leão, de 19 anos, por cinco temporadas.



Autor de dois golos em cinco jogos na equipa principal do Sporting, na época passada, Rafael Leão foi um dos nove jogadores que avançaram com pedidos de rescisão de contratos com o emblema 'verde e branco'.



Destes, apenas Rúben Ribeiro ainda não se comprometeu para a próxima época, depois de Rui Patrício, Podence, William Carvalho e Gelson Martins terem rumado, respetivamente, a Wolverhampton, Olympiacos, Bétis e Atlético de Madrid, e de Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia terem chegado a acordo para o regresso ao Sporting.