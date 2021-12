Sporting faz tabu com lesão de João Palhinha

O Sporting vai fazer tabu com a lesão de Palhinha até ao dérbi com o Benfica, na próxima sexta-feira, no Estádio da Luz, apurou o CM.









“João Palhinha, que saiu lesionado do jogo da 12ª jornada da Liga, apresenta uma lesão muscular na região posterior da coxa direita”, revelou o Sporting, sem nunca explicar a gravidade do problema físico. A atitude e expressão do jogador frente ao Tondela (triunfo por 2-0), em que abandonou o relvado a chorar, fazem crer que a situação é grave e que muito dificilmente estará apto para o dérbi. No entanto, os leões vão manter a incógnita sobre a utilização do jogador, que tem um papel decisivo na equipa de Rúben Amorim, até à hora do jogo. Um tabu que visa dificultar a estratégia do adversário, que pode explorar essa ausência.

O departamento médico leonino já traçou um plano de recuperação, mas não esclarece o tempo de paragem do internacional português.





Palhinha, que já alinhou em 19 jogos nesta temporada em todas as competições e apontou dois golos, limitou-se ontem a fazer tratamento e exames complementares para aferir a dimensão da mazela.





Os outros jogadores utilizados no embate com o Tondela em Alvalade fizeram trabalho de recuperação física. Os restantes membros do plantel tiveram uma sessão de treino no relvado sob o olhar atento de Rúben Amorim.







Jovane e vinagre ausentes do treino



Jovane Cabral (lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo) e Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo) também estiveram ausentes da sessão de trabalho de ontem, realizando tratamento às respetivas lesões. Os dois atletas não são, neste momento, opção para o dérbi com o Benfica.





Ugarte Na calha



O médio uruguaio Ugarte, que substituiu Palhinha frente ao Tondela, é a opção natural para substituir o internacional português no dérbi da Luz. Amorim tem feito uma integração progressiva no médio-defensivo, que na Liga participou em cinco jogos num total de 49 minutos.