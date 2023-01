Sporting fecha acordo com o Tottenham para a transferência de Porro

O Record sabe que o Sporting e o Tottenham chegaram a acordo para a transferência de Pedro Porro para o Tottenham. Segundo apurámos, os spurs pagam 47,5 milhões de euros aos leões pelo lateral, cedendo ainda mais 15 por cento do passe de Marcus Edwards - a SAD verde e branca passa a deter 65% do extremo inglês, ficando o clube londrino com os restantes 35%.Depois de vários avanços e recuos nas negociações, os dois clubes chegaram finalmente a um entendimento, que torna Porro na segunda maior venda de sempre do Sporting, apenas atrás de Bruno Fernandes (63 M€).Recorde-se que o ala, de 23 anos, falhou o treino desta manhã dos leões, numa tentativa de forçar a conclusão da transferência. A SAD do Sporting havia prometido a Porro que o negócio ficaria fechado depois da final da Allianz Cup, mas tal como o nosso jornal adiantou, houve ontem um retrocesso nas conversas com os spurs. Hoje, surgiu finalmente fumo branco.