Sporting foi aceite como assistente no processo dos emails

Juíza de instrução aceitou pedido do clube de Alvalade esta semana.

17:08

A Polícia Judiciária encontrou, nas últimas buscas ao gabinete de Paulo Gonçalves no Estádio da Luz, vários documentos de processos em segredo de justiça e também "pesquisas efectuadas na base de dados da Segurança Social (…) referentes a Hernâni de Jesus Fernandes", antigo árbitro assistente, actualmente assessor do Sporting. Nas mesmas buscas, segundo o auto do Ministério Público, foram encontrados "dados da Segurança Social" relativos ao clube de Alvalade. Uma situação que poderá levar o Sporting a reforçar os argumentos para a sua constituição como assistente, já que poderá invocar um interesse directo

O Sporting foi aceite, esta semana, como assistente no chamado "caso dos emails". Segundo fonte ligada ao processo, o despacho da juíza de instrução do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que admitiu o clube a intervir no processo, já foi comunicado a Alvalade. A SÁBADO apurou ainda que, além do caso dos emails, o clube liderado por Bruno Carvalho já pediu a constituição como assistente no processo "E-toupeira", que levou à prisão preventiva de um funcinário judicial e à detenção de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica.Esta sexta-feira, a SÁBADO adiantou que, segundo um auto do Ministério Público,