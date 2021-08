A ineficácia de Paulinho continua na ordem do dia no Sporting, com várias críticas dos adeptos que exigem mais um avançado à SAD leonina.O ex-Sp. Braga conta com um registo pouco abonatório: nos 19 jogos realizados desde que chegou a Alvalade, apenas marcou quatro vezes, ou seja, cada golo custou aos leões, até ao momento, quatro milhões de euros.