O Sporting já tem acordo com o Mainz para a contratação do defesa-central St. Juste. O jogador chegou esta segunda-feira a Lisboa e o negócio vai fazer-se por 10 milhões de euros, ficando o atleta ligado ao clube de Alvalade até 2027.



O jogador do Mainz, de 25 anos, chegou à capital portuguesa acompanhado pelos irmãos Yoshua (empresário) e Benjamin.









