Sporting gasta 47 milhões de euros em três reforços

O Sporting revolucionou a sua política de contratações com gastos recorde na ordem dos 47 milhões de euros em apenas três reforços: Viktor Gyokeres, Morten Hjulmand e Iván Fresneda.Rúben Amorim apostou em poucos mas de forma cirúrgica. O avançado sueco Gyokeres tornou-se no jogador mais caro de sempre da história do Sporting, que pagou 20 milhões de euros ao Coventry, equipa da II Liga inglesa, superando a vinda de Paulinho (contratado ao Sp. Braga por 16 milhões de euros em 2021).Só com este processo negocial concluído, que foi longo, o Sporting partiu para a contratação do médio dinamarquês Hjulmand ao Lecce (Itália). Novas dificuldades para fechar o negócio, mas nova vitória, com um gasto de 18 milhões de euros.Já na reta final do fecho do mercado, foi oficializado o lateral-direito espanhol Fresneda (9 milhões ao Valladolid). Os leões também bateram o recorde de receitas neste ano com as vendas de Porro (40), Ugarte (60), Chermiti (12,5), Tiago Tomás (8) e Arthur (3), num total de 123,5 milhões de euros.Rafael Camacho, avançado que não faz parte das contas de Rúben Amorim, foi inscrito na sexta-feira pelo Sporting. Também o médio Eduardo Henrique integra o plantel, depois de terem falhado todas as possibilidades de colocar o jogador.O Sporting emprestou o médio argentino Mateo Tanlongo ao Copenhaga, com o clube dinamarquês a ficar com uma opção de compra de 4,6 milhões de euros. O médio de 20 anos foi formado no Rosário Central.