Sporting inscreve Ristovski, Battaglia e Sporar na Liga Europa

O Sporting inscreveu Ristovski, Battaglia e Sporar na lista que enviou à UEFA para a Liga Europa de futebol, cujo prazo para o efeito expirava hoje, revelou à Agência Lusa fonte dos 'leões'.

A entradas destes três jogadores, que não faziam parte da lista enviada à UEFA no início da época, obrigou à saída de outros três, todos óbvios, o médio Bruno Fernandes, cujo passe foi vendido ao Manchester United por 55 milhões de euros, mais 25 ME por objetivos a atingir, o ponta de lança brasileiro, Luiz Phellype, que sofreu uma lesão grave na partida frente ao Marítimo, e que vai estar vários meses inativo, e o seu compatriota Fernando, emprestado pelo Shakhtar Donetsk e que já foi 'devolvido' ao clube ucraniano sem ter jogado um minuto com a camisola da equipa principal 'leonina'.

Dos três jogadores que foram agora incluídos na lista, dois deles, Ristovski e Battaglia, encontravam-se lesionados no início da época com previsão de paragens longas, enquanto o ponta de lança esloveno só foi contratado em janeiro como reforço do plantel.

O Sporting defronta o Basaksehir a 20 de fevereiro no estádio José Alvalade, em Lisboa, deslocando-se a Istambul uma semana depois, a 27.