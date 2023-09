“É uma competição na qual queremos chegar longe e, depois, ver se a conseguimos vencer. Estamos num grupo perigoso e vamos defrontar uma equipa que muita gente não conhece, mas que fez a pré-eliminatória da Champions: é muito física, muito rápida”, disse na quarta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta quinta-feira (20h00, SIC) do Sporting com o Sturm Graz, para a Liga Europa.









Ver comentários