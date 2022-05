Sporting leva a Taça de Portugal de futebol feminino

O Sporting é vencedor da edição 2021/22 da Taça de Portugal de futebol feminino, após derrotar na final o Famalicão, por 2-1. A formação leonina ergueu o troféu pela terceira vez no seu historial.



No jogo ontem realizado no Estádio Nacional, no Jamor, estiveram presentes nas bancadas 13894 espectadores, gorando-se assim a expectativa de ser quebrado em Portugal um novo recorde de assistência num jogo de futebol feminino. A melhor marca foi fixada recentemente, quando o Benfica venceu o Sporting (3-1) e se sagrou campeão nacional (14221 pessoas nas bancadas do Estádio da Luz).





No jogo de ontem, o Sporting ganhou ascendente no marcador a à passagem da meia hora, quando Joana Marchão, na transformação de um pontapé de penálti, fez o 1-0 (após mão na bola da famalicense Vânia Duarte e com recurso ao VAR). A vantagem das jogadores comandadas pela treinadora Mariana Cabral chegou ao 2-0 aos 62’, por Chandra Davidson. O Famalicão reagiu, falhou penálti aos 81’ (defesa de Doris Bacic ao remate de Fernanda Tipa) e reduziu aos 89’ por Carolina Rocha.Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, assistiu ao jogo na Tribuna de Honra e no final do jogo entregou a Taça à capitã do Sporting, Ana Borges. Marcelo esteve ausente da final da Taça masculina (estava em Timor)Travante Williams e Shakir Smith, jogadores da equipa de basquetebol do Sporting, invadiram o relvado do Jamor após o jogo. Acabaram por ser apanhados por seguranças do recinto.