Sporting mete pé nos ‘oitavos’ depois de vencer rapazes do Young Boys

O piso mudou, a dança não. O Sporting continua em grande ritmo e mesmo com uma exibição sem violinos embalou para um triunfo fácil na relva sintética de Berna. Um pé, ou talvez até mais do que isso, já está nos oitavos de final da Liga Europa. Basta dar a volta ao disco e tocar o mesmo, no jogo da segunda mão em Alvalade, dentro de uma semana. Até porque estes rapazes do Young Boys mostraram ser muito tenrinhos para os dentes de um leão que, por estes dias, anda insaciável.









A equipa do Sporting foi claramente superior ao adversário suíço, mesmo com essa adversidade do chão de plástico. Mostrou-o desde início. Literalmente, pois logo no primeiro minuto teve uma boa oportunidade para marcar por Gyokeres, o suspeito do costume. A respirar confiança, a formação de Amorim mostrou também personalidade e assumiu o jogo. Sem estranhar, chegou ao golo aos 31 minutos, sem sequer precisar de meter a bola na baliza helvética: um jogador do Young Boys encarregou-se disso, após cruzamento de Edwards. O inglês ficou também ligado ao 2-0, dez minutos depois, ao forçar o guardião contrário a cometer falta na área. Gyokeres, chamado à conversão do penálti, fez o seu 28.º golo da época.

Tudo parecia demasiado fácil, não fosse o Young Boys reduzir antes do intervalo. Mas não houve tempo para alarme. O intervalo veio logo a seguir e após o recomeço Gonçalo Inácio, de cabeça, fez o 3-1.





Depois, mesmo com meio jogo pela frente, foi só gerir. A ordem era esticar o jogo para as arrancadas de Gyokeres (numa delas assistiu Pote para um remate ao poste), trocar a bola, conter e evitar lesões. Objetivo plenamente conseguido.





"A eleminatória não está fechada"

Estamos mais perto dos ‘oitavos’, mas a eliminatória não está fechada. Fizemos o nosso trabalho e agora é pensar num jogo importantíssimo em Moreira de Cónegos e preparar a segunda mão deste jogo frente a uma equipa corajosa”, disse esta quinta-feira Rúben Amorim na análise ao triunfo dos leões (3-1).



Amorim abordou ainda as estreias de Koba Koindredi e do jovem Rafael Nel (18 anos): “Todos os jogadores da formação têm de estar preparados porque somos um clube formador. Koba? Viu-se muito potencial em tudo o que fez.”



Sobre a atribuição da braçadeira de capitão a Adán, o técnico defendeu: “A experiência é muito importante numa equipa com muitos jovens.”



POSITIVO

ATRAÇÃO FATAL PELO GOLO



O Sporting leva 36 golos marcados no ano civil de 2024 e estamos a meio de fevereiro. Esta quinta-feira fez o quarto jogo consecutivo a marcar 3 ou mais golos. Há Gyokeres, sim, mas também há dedo de Amorim.





NEGATIVO

ADÁN INTERMITENTE



Num jogo fácil e que nunca fugiu ao controlo do Sporting, Adán revelou insegurança em duas ou três abordagens. E sem ter culpas no golo do Young Boys, fica a ideia de que podia ter estado melhor.





ARBITRAGEM MUITO PERMISSIVO



O pecado maior do árbitro francês foi ter sido muito permissivo no julgamento das constantes faltas dos jogadores da equipa suíça. Gyokeres foi um alvo constante e deveria ter sido mais protegido.



E TAMBÉM



KOINDREDI “UM ORGULHO”



“Nervoso? Não. Senti um orgulho e uma alegria enorme”, disse esta quinta-feiraKoindredi, que fez o primeiro jogo pelo Sporting, depois de ter sido contratado ao Estoril em janeiro. Já Rafael Nel, avançado de 18 anos, considerou: “É um sonho jogar numa liga europeia. É um orgulho muito grande e um momento inesquecível.”