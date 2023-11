Sporting na liderança com vista para a Luz

O Sporting isolou-se este domingo na liderança da Liga com um triunfo sofrido sobre o Estrela da Amadora, por 3-2, num jogo que lhe permite disputar o dérbi com o Benfica (dia 12 na Luz) com três pontos de vantagem.









A equipa do Sporting entrou disposta a fazer um jogo de paciência, frente a um adversário que deu espaço mas baixou linhas. Sem perder a calma, mas com uma falta de pontaria gritante, os leões chegavam com alguma facilidade à zona de finalização, com Edwards, Pote, Bragança e Gyokeres como protagonistas.

O domínio leonino intensificou-se à passagem da meia hora, altura em que Bragança inaugurou o marcador. O médio português aproveitou uma assistência de Gyokeres para rematar forte e colocado para o fundo da baliza de António Filipe.









Leia também Vitória em Alvalade deixa Leões em vantagem para o dérbi. Veja os golos Perante a necessidade de ir atrás do prejuízo, o Estrela subiu no terreno e intensificou o contra-ataque e Léo Jabá esteve perto do empate, mas Adán com uma grande defesa ganhou o duelo.

A equipa de Amorim percebeu o perigo e reagiu. Edwards, após uma boa jogada individual, rematou contra Miguel Lopes e Coates ainda teve um cabeceamento por cima, antes de o juiz mandar as duas equipas para o intervalo.





Na etapa complementar, a entrada de Kikas revolucionou o jogo amadorense. Numa arrancada pela área leonina viu a bola ser travada pelo braço de Coates. No penálti, Léo Jabá empatou.





O Sporting foi à procura do golo e acabou por sofrer o 2-1, num lance de contra-ataque com Kikas a dominar a bola e a rematar com classe.





A reação leonina foi quase imediata e foi Edwards quem liderou a revolta. Primeiro foi à luta sozinho num slalom que furou a muralha dos tricolores que resultou no 2-2 e depois foi ele quem cruzou milimetricamente para Paulinho, com classe e como mandam os livros, cabecear de cima para baixo, e dar a volta ao marcador.







Rúben Amorim: "Estamos a sofrer muitos golos"



“Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, o Estrela planeou muito bem o jogo”, disse Rúben Amorim no final.





“Quando o Estrela marcou os dois golos, não senti que a equipa tenha perdido o controlo de jogo. Depois do segundo golo sentimos que podíamos dar a volta”, disse o técnico do Sporting, reconhecendo que a equipa esteve mal no plano ofensivo: “Estamos a sofrer muitos golos.” “Estar invicto cria uma aura diferente, ainda por cima o FC Porto perdeu e vamos à Luz a seguir.”