O Sporting não perdoa Rafael Leão e exige o pagamento da totalidade dos 20 milhões de euros, apesar do diretor-desportivo do Milan, Paolo Maldini, já ter vindo a Lisboa tentar convencer Frederico Varandas a baixar esse valor, apurou o Correio da Manhã.



O Milan está a fazer um esforço para renovar o contrato com o internacional português, mas a principal dificuldade prende-se com o facto de o jogador exigir que seja o clube italiano a saldar a dívida ao Sporting.









