"Sporting? Não sei de nada": Rúben Amorim sobre interesse leonino

"O meu foco é jogo a jogo. Sou treinador do Sp. Braga, não sei de nada, essas notícias passam-me completamente ao lado", afirmou ontem Rúben Amorim sobre o interesse do Sporting. O técnico fez a antevisão do encontro deste domingo (17h30) em casa do Marítimo.Rúben Amorim disse não ter sido contactado pelo clube leonino e, no que toca a continuar no Minho na próxima época, deixou uma garantia: "Não sabemos o dia de amanhã. Tenho contrato com o Sp. Braga e estou muito feliz aqui. O futebol é o momento e se não ganhar ao Marítimo, posso é ter problemas em manter o lugar."Ao, fonte dos bracarenses garantiu que "não houve conversações entre os dois clubes" e que o técnico "só sai pelos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão e sem cedências de jogadores", incluindo Palhinha.O arranque do técnico bracarense está a ser promissor, apesar da eliminação da Liga Europa: em oito jogos do campeonato ainda não sofreu qualquer derrota. A equipa fecha o pódio da Liga, mas Rúben Amorim recusa dizer que esse é o objetivo: "Não vou dizer se pensamos no terceiro ou no quarto lugar, vamos fazer tudo para ganhar."