Sporting negoceia com sindicato corte salarial aos jogadores

O Sporting continua a negociação individual com os seus jogadores para proceder a uma redução salarial, depois de os ter mandado de férias até ao dia 15 de abril, apurou oA negociação com os futebolistas decorre há várias semanas e tem sido mediada pelo Sindicato dos Jogadores, que faz o mesmo com outros clubes, nomeadamente os rivais dos leões, Benfica e FC Porto. Só o Belenenses SAD ‘rompeu’ o compromisso e avançou para o layoff de forma unilateral, abrindo um conflito com aquele órgão e classe e com os elementos do seu plantel.No caso dos sportinguistas, ainda não está estabelecida a percentagem do corte, mas estima-se que seja ligeiramente abaixo dos 50 por cento. O sindicato admite aceitar as reduções, mas exige que sejam feitas consoante os salários. Prevê-se assim que nos ditos clubes pequenos o corte seja inferior.Para já, os atletas do Sporting continuarão de férias até 15 de abril, após uma imposição de Frederico Varandas por forma a precaver o eventual arrastar da época para lá do dia 30 de junho.O Benfica e o Sp. Braga colocaram esta terça-feira os respetivos plantéis de férias por 15 dias, podendo este período ser ainda aumentado, apurou o. As águias imitam assim a decisão já tomada por Frederico Varandas no Sporting.Dos jogadores do plantel encarnado, apenas o espanhol Grimaldo e o alemão Weigl manifestaram a vontade de viajar para os seus países para estarem com as respetivas famílias, o que foi aceite. Os restantes futebolistas preferiram ficar em Portugal. O plantel bracarense aceitou ainda a cativação de 50 por cento do salário a ser pago até setembro."Estamos a considerar a ideia de voltar a jogar, em Espanha e noutros países europeus, a 29 de maio ou, alternativamente, a 6 de junho. Para as competições europeias, 28 de junho", disse esta terça-feira Javier Tebas, presidente da Liga espanhola.A SAD do Leixões, cuja equipa milita na II Liga, vai avançar para o layoff. Jogadores e funcionários passam assim a receber dois terços do ordenado até um limite máximo de três salários mínimos. Belenenses SAD (Liga principal) e Desp. Chaves (II Liga) já tinham enveredado por este expediente.Os clubes, reunidos esta terça-feira com a Liga por videoconferência, decidiram não contratar jogadores que rescindam contrato evocando questões geradas em consequência da Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma.